SEBASTIANA SIN SECRETOS: Los laboratorios de droga en el Catatumbo

GUERRA. La verdadera causa del conflicto que se libra al sur del lago, en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún del estado Zulia, es por el control del territorio para la producción y tráfico de la droga, especialmente de la cocaína. El 8 de septiembre, los pobladores oyeron dos grandes detonaciones. Fue cuando miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dinamitaron unas antenas de transmisión que los paracos tenían instalados allí y descubrieron una olla o cocina usada para la preparación de la droga y le prendieron fuego. Eso fue en el sector La Manchita, en las inmediaciones de la finca La Bonita de Caño Motilón, parroquia Udón Pérez. El General (Ej) Fabio Zavarse Pabón, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental (REDI), dijo: “un laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de cocaína, fue destruido por funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas y la 12 Brigada Caribes”. Semanas antes, el 20 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, General (GNB) Néstor Luis Reverol, dijo que se desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de cocaína también en la frontera con Colombia, en el marco de la Operación Relámpago II-2018, que ha incautado 870 kilos de pasta base de coca, más de 3 mil 200 kilos de Clorhidrato de Cocaína, 3 mil 100 litros de químicos líquidos y demás implementos que se usan para el procesamiento de la cocaína.

IRREGULARES. No es casual que los paramilitares y la guerrilla se hayan enfrentado a tiros, en varias oportunidades, causando bajas de ambos lados. Tampoco lo es, que saquen a los productores de sus fincas, obligándolos a desalojar. La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) está instalado en sectores como Cari Caiman, Valle Verde, Km 21 y Madre Vieja. También sacaron a los dueños de las fincas en Caño Motilón y Caño 14. Los guerrilleros de desplazan libremente desde El Carmelo, en Casigua El Cubo hasta Madre Vieja del municipio Catatumbo en camionetas Toyota Hilux, una de color azul y otra vinotinto. Resultó que el individuo que, uniformado y con brazalete rojo y negro, se identificó como comandante Chucho del ELN, para desalojar a los dueños de 7 fincas en Caño Motilón, es dueño de la finca Chicho Guillén.

OTRO. Fue en la madrugada del 8 de septiembre. Fue en la redoma del Konuko, municipio Machiques, intersección que comunica a la población de El Guayabo, Encontrados en el municipio Catatumbo, con Santa Bárbara en el municipio Colón, con Casigua El Cubo en el municipio Jesús María Semprum, con Coloncito y la carretera Panamericana. Unos 20 hombres armados llegaron a la finca Don Hipólito, que está en la cuesta El Padre. Y como lo han hecho con Caño 14 y Caño Motilón, amenazaron a los dueños y trabajadores, les robaron sus pertenencias, 60 vacas, 30 novillos y 10 caballos. Al dueño de esa finca, a lo largo de tres años le han robado 350 animales, lo que ha sido denunciado al Cicpc y a la GNB. Ya no le quedan animales en su finca. Don Hipólito hace cuatro años producía mil 500 litros de leche diarios y 60 novillos mensuales para matadero. ¿Cómo es que los irregulares armados pueden trasladar el ganado robado a través de las diversas alcabalas de la zona?

FANB. No ha sido fácil para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debe enfrentar un territorio que ha sido ocupado desde hace muchos años por la guerrilla y los paracos. Además el desconocimiento de lo que está ocurriendo en el sitio. Y para colmo la viveza de algunos oficiales, como ocurrió con el Tcnel Albenys Rincón quien el miércoles 29 de agosto habría dejado pasar unos camiones con contrabando por la trocha llamada La Pica 2; un oficial subalterno lo denunció y el jueves 30 fue detenido por la Dgcim. El lunes siguiente la Fuerza Armada llevó una máquina e hizo una profunda incisión en la tierra cortando la trocha e inhabilitando el paso por ella. Fue una buena acción porque por esa vía se va una parte importante del contrabando hacia Colombia.

CARNÉ. Es sorprendente el video que se hizo viral, donde unos guardias nacionales discuten, el martes pasado, con personas que, tenían tres días haciendo cola para surtirse de combustible en Táchira. El primer teniente Fiaggio y un funcionario de apellido Labrador sacan su arma de reglamento y el bastón antidisturbios, contra el ex alcalde del municipio Michelena, Fernando Andrade, quien dijo que pagaría su gasolina a precio internacional, pero no sacará el fulano carné. Lo inaudito es que los guardias nacionales le pretenden pegar a Andrade por no tener el carné de la patria.

SEBORUCO. Es un municipio del Táchira. El 10 de septiembre los niños y adolescentes del Sistema Nacional de Orquestas protestaron, núcleo Seboruco, protestaron frente a la sede que han ocupado por siete años. El párroco del municipio, presbítero Marco Abrelio García Huérfano, les quitó la sede. Durante siete años no hubo problemas ni aun cuando el párroco fue cambiado. Pero hace año y medio llegó el sacerdote García Huérfano. Los problemas entre el sacerdote y los muchachos del Sistema han llegado a denuncias, incluso en prefectura y Concejo Municipal. La situación se ha puesto álgida hasta el extremo que el 01 de agosto el sacerdote bloqueó la entrada a la sede. Los problemas empezaron porque el sistema no pagaba a tiempo el alquiler, además por el deterioro y daños en baños y aulas. Al Sistema les han ofrecido otra sede, pero están resistidos a mudarse. Es necesario un acuerdo. He ahí el momento en que los chicos protestan.

MERCADO. Alba Natalia Barreto Cáceres denuncia al alcalde Ángel Márquez, de Rubio, Táchira y a Karen la secretaria general. “allanaron mi propiedad frente al mercado. Me quitaron huevos, panelas y verduras. Se llevaron mis implementos de trabajo: balanzas, sillas, romanas y documentos. También se llevaron los útiles escolares de mis sobrinas”. Luego llegó la fiscal del municipio, pero no le permitió la entrada porque no tenía orden alguna. Barreto dice que presentó la reserva del nombre y formalizando los documentos para solicitar la patente de su abasto. “Me la negaron”. Explica que ella funcionaba desde hace siete meses en un local, donde empezó vendiendo verduras y luego huevos y panela. Alba Natalia se vio obligada a montar el abasto para mantener a su mamá y a sus sobrinas, hijas de una hermana que murió hace ocho años.

BUESA. Es José Ángel, el romántico poeta que murió en Dominicana en 1982, a los 72 años de edad. Fue él quien un día escribió: “Cuando vengan las sombras del olvido/ a borrar de mi alma el sentimiento,/ no dejes, por Dios, borrar el nido/ donde siempre durmió mi pensamiento./ Si sabes que mi amor jamás olvida/ que no puedo vivir lejos de ti/ dime que en el sendero de la vida/ alguna vez te acordarás de mí./ Cuando al pasar inclines la cabeza/ y yo no pueda recoger tu llanto,/ en esa soledad de la tristeza/ te acordarás de aquel que te amó tanto./ No podrás olvidar que te he adorado/ con ciego y delirante frenesí/ y en las confusas sombras del pasado,/ luz de mis ojos, te acordarás de mí./ El tiempo corre con denso vuelo/ ya se va adelantando entre los dos/ no me olvides jamás. ¡Dame un recuerdo!/ y no me digas para siempre adiós”.

