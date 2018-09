Sector comercio en Maracaibo registra caída del 70%

El sector comercial en Maracaibo registra una caída en 70 por ciento de las ventas en sus productos y servicios con respecto al trimestre anterior.

La Cámara de Comercio de Maracaibo indicó que 88 por ciento de las empresas agremiadas reportaron un aumento general de los precios de sus productos y servicios.

Las estadísticas son el resultado de Encuesta Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio del segundo trimestre 2018 y que es levantado por la Unidad de Información y Estadísticas del grupo empresarial.

El 74 por ciento de las 350 empresas consultadas expresaron que el número de trabajadores disminuyó y 86 por ciento de las organizaciones reportaron no haber realizado importaciones durante el segundo trimestre de 2018, mientras que el 14 por ciento afirmó haberlas realizado.

El estudio arrojó que 83 por ciento de las empresas consultadas no solicitaron divisas a través de los mecanismos oficiales, solo el 17 por ciento solicitó divisas a través de DICOM.

“Por segundo periodo consecutivo el 100 % de los encuestados afirmaron no haber recibido divisas por los medios oficiales de asignación”, señala el estudio.

Sobre la situación económica del país, 77 por ciento de los consultados opinaron que es pésima y 83 por ciento opinó que la actividad económica disminuirá.

