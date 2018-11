Este miercoles 28 de Noviembre explotaron las redes sociales con los mensajes que el hijo del delincuente convicto y confeso Alejandro Andrade, quién robó y desfalcó a Venezuela desde su puesto como tesorero nacional, el cuál fue colocado allí por el difunto Hugo Chávez porque era de su entera confianza e intimidad.

El hijo del delicuente que pagará 10 años de cárcel en una prisión federal de EEUU, aún por determinar indicó en sus redes sociales:

“¿Y estos no son enchufados?”: el mensaje del hijo de Andrade sobre Chataing, Novelli y Dayana Mendoza

“Es muy rico hablar paja de alguien cuando te beneficiaste de lo mismo”, escribió en una de sus historias de Instagram. Junto al mensaje colgó mensajes de publicidad del animador Luis Chataing a Seguros La Vitalicia.

“Moral y luces son nuestras primeras necesidades”, escribió.

También colgó una foto de Sergio Novelli y la ex miss Dayana Mendoza animando una fiesta de la aseguradora junto a la pregunta “¿Y estos no son enchufados?”.

Justo el día en el que sentencia a su padre, Enmanuel Andrade, quizás producto de emociones, publica esto en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/PwUl3etMcN — Odell López Escote (@OdeLopez) 27 de noviembre de 2018

Seguros La Vitalicia es propiedad de Raúl Gorrín, quien se encuentra prófugo de la justicia de EEUU y está relacionado con el mismo caso de Alejandro Andrade.

Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.

Según el Hijo del Tuerto Andrade, Sergio Novelli y Luis Chataing se beneficiaron del dinero corrupto



