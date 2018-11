Según el IVSS este 15/11/18 los pensionados solo cobrarán el 2do Mes de Aguinaldos

CARACAS.- De acuerdo a lo indicado en su cuenta twitter oficial el seguro social venezolano ha afirmado que este Jueves 15 de Noviembre de 2018, los pensionados y jubilados recibiran el deposito de Bs.S 1800, o lo que es lo mismo Bs.F. 180.000.000 Fuertes o 180.000.000.000 Bs. de los reales que existían en el año 1998 al inicio del actual proceso.

Es de hacer notar que hasta el día 14 al mediodía lo programado era el pago de 2 meses de aguinaldos (3.600 bS) y 1 mes de pensión (1.800 bF), pero a eso de la 1:30Pm el IVSS publicó lo siguiente en su cuenta oficial

La información oficial fue:

📌El Gobierno Bolivariano a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, informa a todas y todos los pensionados de la #Patria que este jueves #15Nov se hará el pago correspondiente al segundo mes de aguinaldos, por un monto de 1.800Bs.S. @NicolasMaduro @magallyvina pic.twitter.com/YbOoQBozeD — IVSS (@ivssoficial) 14 de noviembre de 2018

