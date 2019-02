Según Jesús Faría: “Maduro le ganaría elecciones a cualquiera de la oposición”

El economista y miembro de la Comisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Jesús Faría, expresó que el presidente Nicolás Maduro le ganaría en elecciones a cualquier miembro de la oposición en Venezuela.

“Nicolás Maduro le ganaría una elección a cualquiera de la oposición”, dijo en entrevista con el periodista Vladimir Villegas, transmitida este miércoles por Globovisión.

Al ser interrogado sobre si reconoce a Guaidó como un líder de la oposición, respondió que “a él lo reconocemos como un loco, como un trastocado. ese es el único reconocimiento de ese señor”.

El exministro dijo que la crisis actual en el país es por la coyuntura ante las pretensiones de una intervención extranjera, a su juicio, encabezada por Estados Unidos.

