Según S&P Global Platts, la producción de petróleo de Venezuela podría caer a 300mil barriles por día

La producción petrolera venezolana, que ya promedia un mínimo histórico cercano a los 600.000 b/d, podría caer rápidamente por debajo de los 300.000 b/d si la administración Trump permite una exención para Chevron y cuatro compañías de servicios petroleros estadounidenses que vencen la próxima semana, informaron analistas a S&P Global Platts.

“Creo que lo vería sin duda llegar a menos de 300.000 b/d en un mes”, dijo Neil Bhatiya, miembro asociado del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense a S&P Global Platts.

“La pregunta después de eso es si las empresas estatales chinas, o, más probablemente, las empresas estatales rusas, y qué tan rápido se está llenando. Sin embargo, llevará un tiempo, por lo que una Venezuela sin Chevron probablemente estará (unos 300.000 b/d) en esa zona para el resto del año calendario”, expresó.

Se trata de una licencia general emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 28 de enero cuando la administración reveló sus sanciones más punitivas al sector petrolero de Venezuela.

La exención permitió a Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International continuar ciertos trabajos con Pdvsa, la compañía petrolera estatal de Venezuela, mientras esas sanciones estaban vigentes. La exención, que recibió una extensión de 90 días en julio, vence el 25 de octubre.

Un portavoz de Chevron dijo que la compañía aún estaba esperando una decisión sobre la exención de la administración Trump. Los portavoces de la Casa Blanca y el Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Joe McMonigle, analista de Hedgeye Risk Management, dijo que la extensión de 90 días que el Tesoro otorgó a Chevron y otras compañías en julio probablemente fue la última y única extensión de la exención y sirvió como un “período de liquidación” de las empresas para preparar su salida del sector petrolero de Venezuela.

Chevron “todavía prefiere una exención y probablemente cabildee por ella”, dijo McMonigle. “Pero la realidad es que la administración quiere aumentar la presión y esta es una de las pocas herramientas que quedan en la caja de herramientas”, apuntó.

Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, aseguró que la administración Trump puede oponerse cada vez más a una extensión de la exención debido a las sensibilidades políticas, particularmente las opiniones negativas que los votantes pueden tener sobre la indulgencia percibida hacia el gobierno de Maduro.

Cualquier extensión puede requerir que el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, brinde a la administración “cobertura política” llamando públicamente a la extensión de Chevron como una necesidad para la economía de Venezuela, dijo Book.

Casi un siglo en Venezuela

Chevron, una presencia en Venezuela durante casi un siglo, actualmente trabaja con Pdvsa en cuatro operaciones conjuntas en el oeste y este de Venezuela, incluidos tres proyectos de petróleo crudo pesado o extrapesado, según el sitio web de la compañía.

El proyecto más grande de Chevron es Petropiar en el cinturón del Orinoco, que produce alrededor de 200,000 b / d, incluyendo un estimado de 40.000 b/d por Chevron y 160.000 b/d por Pdvsa.

Sin embargo, los proyectos de Chevron están operando muy por debajo de su capacidad, representando tan solo el 10% de la producción de aproximadamente 600.000 b / d del país, según Francisco Monaldi, investigador latinoamericano de política energética del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice.

Rosneft o una empresa china pueden estar dispuestos a operar Petropiar si se permite que expire la exención de Chevron, lo que podría evitar que la producción de petróleo caiga más de 25.000 b/d a 50.000 b/d en el corto plazo. Pero la restricción actual de Venezuela son las ventas, no la producción, subrayó Monaldi.

Monaldi proyectó que espera que la producción petrolera venezolana continúe disminuyendo durante este año, incluso si se extiende la exención.

