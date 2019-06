Selecciones clasificadas a los cuartos de final y horario de juegos de la Copa América

El anfitrión Brasil sumó dos victorias y un sorpresivo empate frente a Venezuela en la fase de grupos y se medirá ante Paraguay, que logró colarse a los cuartos de final de la Copa América tras el empate entre Ecuador y Japón. El partido se llevará a cabo el próximo jueves 27 de junio a las 21:30 horas (tiempo local) en la Arena de Gremio, en Porto Alegre.

CUARTOS DE FINAL 27 DE JUNIO BRASIL PARAGUAY 28 DE JUNIO VENEZUELA ARGENTINA 28 DE JUNIO COLOMBIA CHILE 29 DE JUNIO URUGUAY PERU

SEMIFINALES 2 DE JULIO 3 DE JULIO

TERCER LUGAR 6 DE JULIO

FINAL 7 DE JULIO

En : Deportes