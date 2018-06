Serbia sale a darlo todo frente a Brasil

Este miércoles 27 de junio continúan las emociones de la última jornada de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 y el Estadio Spartak de Moscú recibirá el duelo entre Serbia y Brasil a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela. Contra todo pronóstico, la última jornada de este grupo estará que arde y será sólo en este momento en el que se definirá quiénes serán los clasificados a la segunda fase. Serbia empezó con buen pie al vencer a Costa Rica, pero luego cayó en su segundo juego ante Suiza después de varias acciones polémicas. Necesita obligatoriamente vencer si quiere clasificar. Por su parte, Brasil viene un poco más aliviada luego de su victoria ante los ticos con goles en el tiempo suplementario, un empate es suficiente para que la verdeamarela continúe su camino al hexacampeonato. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empare entre estos dos equipos no es visto como muy probable, y que se produzca, se paga a +350.

La selección de Serbia llegó a este mundial con la expectativa de poder pasar de la fase de grupos por primera vez como nación independiente. Los serbios tienen un elenco poderoso, tal vez sin grandes figuras que participen en el fútbol europeo, pero con una organización increíble y un ataque de armas tomar. En su primer encuentro demostraron que no vinieron de paseo a Rusia y vencieron a Costa Rica 1 gol por 0.

Después, en su segundo enfrentamiento y ya con 3 puntos en el bolsillo, Serbia salió a darlo todo frente a Suiza porque sabía de la importancia de asegurar la clasificación antes de enfrentar a Brasil. Sin embargo, la necesidad de tener un equipo más ofensivo les jugó una mala pasada y descuidaron un poco la defensa, lo que hizo que la selección suiza marcara 2 tantos y se colocara a un paso de la clasificación. Para Serbia, el único resultado favorable es ganar. Para los sitios de apuestas, una victoria serbia es vista como casi imposible, y que se produzca se paga a +650.

Por otro lado, la selección brasileña llega a Moscú con la firme misión de reencontrarse con el favoritismo y dejar de lado las dificultades vividas para sumar los 4 puntos que lograron. Es necesario recordar que los brasileños fueron incapaces de vencer a Suiza en su primer duelo, que terminó en empate a 1 gol, un partido con resultado amargo para los amazónicos, mientras que en su segundo encuentro todo indicaba que vendría otro empate frente a Costa Rica, ya que en 90 minutos de juego no habían conseguido marcar. Pero ya en el descuento, Philippe Coutinho logró nuevamente abrir el marcador para los brasileños y darles el alivio de llegar a la tercera jornada en busca del empate.

Para el duelo de este miércoles, el técnico Tite hará algunas modificaciones en su once inicial. A pesar de que un empate es suficiente para que la canarinha pase a los octavos de final, los brasileños desean recuperar el buen fútbol que venían mostrando en amistosos y en la eliminatoria y volverse a colocar la etiqueta de favoritos. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, Brasil es el gran favorito para llevarse el triunfo en este duelo, y que lo logre se paga a -200.

