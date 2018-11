Sergio Novelli insiste en que cobró en bolivares y no preguntó de donde salían los cobres, VIDEO

Sergio Novelli insiste en que cobró en bolivares y no preguntó de donde salían los cobres..

Luego que se corrió como pólvora por las redes sociales las declaraciones del hijo del delincuente convicto y confeso Alejandro Andrade quién ya fue sentenciado a 10 años de cárcel por reconocer que recibió en sobornos 1000 millones de dólares americanos, de manos de muchos corruptos que le mojaron la mano mientras era tesorero de Venezuela , puesto que ocupó por varios años y fue nombrado allí por el difunto Hugo Chávez, quién lo designo por ser de su entera confianza.

Ahora Sergio Novelli uno de los afectados por las declaraciones del Hijo de Andrade, el de los caballitos de 1 millón de dólares, que lo vincula de alguna manera a trama de corrupción de Alejandro Andrade y su banda de delincuentes, el periodista venezolano insiste en que él cobró en bolivares y se fue del canal Globovision cuando no lo dejaron decir todo lo que quería… sic.. ¿sabría este señor que el canal en que trabajaba fue adquirido por dineros de dudosa procedencia?

veamos a continuación el video:

¿le creemos? .. lancemos algunas preguntas:

¿Nunca en esos bacanales de las preventas de esos canales se bebió un wiskey con los que ahora son buscados y presos de la justicia norteamericana?

¿Niega Novelli de facto que no conoce a ninguno de ellos?

¿Si es tan buen investigador porqué no investigó de donde provenía el dinero con el que le pagaban?

