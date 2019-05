Shanghái: Tecnología, Ferias, Turismo y Desarrollo Industrial a Gran Escala

Tecnología, Ferias , Turismo y Desarrollo Industrial a Gran Escala

Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo con más de 24 millones de habitantes. Situada en China del Este, Shanghái yace en el delta del río Yangtsé, centrada en la costa del mar de la China Oriental y es administrada al máximo nivel con la categoría de municipio de control directo.

Shanghái es un centro económico que ha superado a sus rivales en Asia ya por mucho, y siendo un polo de desarrolo tecnológico, ya que las principales empresas del sector han colocado sus centros empresariales allí, además de continuamente tener ferias de tecnología donde se exponen los últimos avances e innovaciones.

De acuerdo a portales especializados en anunciar los cronogramas de este tipos de eventos solamente en Junio de 2019, la ciudad tendrá 162 Ferias de diversa indóle industrial.

Cómo por ejemplo : Feria internacional de comercio y la conferencia de las pantallas táctiles,Ferias y Congresos de la industria del aluminio,Exposición para etiquetas y embalajes flexibles y folios,Feria internacional de equipo fotográfico y edición de imágenes, ya entrado Julio de 2019 inician con la Exposición Internacional de Robots,Feria internacional de bolsos y equipaje,Exposición internacional de dispositivos médicos,Feria industrial internacional en la industria de las baterías , entre otras.

Por lo que solamente en lo referido a las ferias que las hay de todo tipo, el turismo empresarial genera millones de dólares, y esto es algo subyacente a los principales motores de desarrollo de la ciudad.

La ciudad de Shanghái es el principal centro comercial y financiero de China y uno de los más importantes del mundo. La Bolsa de Shanghái a pesar de no estar totalmente abierta a los inversores extranjeros ya es considerada la segunda más grande del mundo. El desarrollo moderno comenzó con las reformas económicas de 1992, una década después que muchas provincias del Sur, pero desde entonces Shanghái rápidamente superó estas provincias y ha mantenido su papel de centro de negocios en territorio chino. Shanghái también alberga la mayor cuota de mercado en China continental. Es uno de los puertos más activos del mundo, desde 2005 ocupa el primer puesto de los puertos más activos del mundo en términos de carga, manejando un total de 570 millones de toneladas de carga en 2007. Según el tráfico de contenedores, ha superado a Hong Kong para convertirse en el segundo puerto más activo en el mundo, tras Singapur. (Wikipedia).

El turismo en Shanghái

El turismo es un sector importante de la economía china y Shanghái es uno de los emplazamientos favoritos de los turistas a la hora de viajar a China. Por ejemplo, solo en el Día Nacional de China, que forma parte de una de las tres «semanas de oro» turísticas del país, la ciudad recibió a más de 4 millones de turistas.

Uno de las atracciones turísticas de la ciudad es su histórico paseo bordeando el río Huangpu, el Bund, donde se sitúan 24 edificios que evidencian los restos del poder colonial británico y que conforman todo un abanico de estilos arquitectónicos tales como románico, gótico, renacentista, barroco, neoclásico, beaux-arts o art decó. Entre ellos destacan la Aduana (con su famosa campana Big Ching en analogía con el Big Ben), el antiguo Banco de Hong Kong y Shanghái, el Peace Hotel y el Banco de China. Este paseo rodeado de clásicas edificaciones contrasta con el moderno y futurista distrito de Pudong, situado enfrente del Bund, a la otra orilla del río y en el que emergen muchos rascacielos y entre ellos la imponente Torre de Televisión Perla de Oriente. La torre es la tercera más alta del mundo con 468 metros y posee tres imponentes esferas. Otra torre imprescindible de la ciudad es la Jin Mao y sus 88 pisos.

Los Jardines Yuyuan y el bazar fueron fundados en 1559 por el funcionario Pan Yunduan. Están situados en el centro histórico de la ciudad y han sido restaurados en varias ocasiones debido a que, entre otras cosas, fueron saqueados en el siglo XIX por los occidentales. Otro de los lugares famosos de Shanghái es la Sede del Primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, convertido ahora en museo que atestigua la reunión que mantuvieron Li Hanjun y Mao Tse-Tung el 23 de julio de 1921 en una de las habitaciones. Fue restaurado en 1998.

La Plaza del Pueblo se erige en el antiguo hipódromo de la ciudad y tiene forma de media luna. En ella se encuentran el Gran Teatro de Shanghái, el Salón de Exposición de la Planificación Urbanística, el Edificio Gubernamental Municipal y el Museo de Shanghái. A lo largo de la historia de han producido importantes eventos en la plaza como las manifestaciones de la Guardia Roja en los años sesenta y la protesta popular de 1989. Una de las calles que desembocan en la plaza es la mítica y peatonal Nanjing, en los que se encuentran numerosas tiendas y comercios, haciendo de ella uno de los principales atractivos para el turismo exterior de Shanghái. Otra calle muy conocida en Shanghái es la de Zhapu lu, repleta de restaurantes, carteles luminosos y un continuo tráfico.

