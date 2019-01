El espectáculo se llevará a cabo en “La Reserva – Food Boutique” de Caracas, como apertura de otros tantos musicales que ya han sido programados para este recién iniciado año…

“Show Reservado” anunció la segunda edición de su recién estrenada apertura; trata de un espectáculo musical que contará con la asistencia del cantante venezolano Sixto Rein como inicio de los planes que han estudiado para este 2019.

Este encuentro musical le permitirá a todos los presentes disfrutar de los temas más sonados del intérprete en un evento programado para este próximo 8 de febrero en las inmediaciones de “La Reserva Food Boutique” de Caracas.

El espectáculo es una producción de La Reserva, Original Music Group, y Algarabia Producciones; equipo que se ha planteado mostrar de manera frecuente eventos de este tipo como parte del apoyo y la proyección que le quieren brindar al talento venezolano.

En su primera edición “Show Reservado” contó con la presencia de Juan Miguel, “… fue un espectáculo grandioso hecho a finales del 2018; para ese entonces tuvimos un éxito en taquilla y eso nos motivó a continuar con producciones de este tipo, ya que el público disfrutó del talento y la cercanía de su artista favorito” remarcó David Quintana como parte de los directivos.

“Show Reservado” es una de las tantas ofertas de arte y entretenimiento que “La Reserva – Food Boutique” tiene programado para este año. Entre los proyectos que ofrece el recinto están: obras teatrales, eventos infantiles, encuentros gastronómicos, entre otros más.

Para más información pueden seguir las cuentas de Instagram: @lareserva_ccs @produccionesalgarabia y @sixtorein

“Show Reservado” regresa en febrero junto a Sixto Rein was last modified: by

Loading...

“Show Reservado” regresa en febrero junto a Sixto Rein

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):