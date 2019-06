Si tienes este modelo de celular, a partir del 1 de Julio no podrás descargar WhatsApp

WhatsApp.- La aplicación líder de mensajería informó que desde el 1 de julio no podrá ser descargada para los teléfonos con Windows Phone, como parte de su proceso para dejar de dar soporte al sistema operativo móvil de Microsoft.

En su blog, WhatsApp señaló que el retiro de la Microsoft Store será progresivo y recordó que desde el 31 de diciembre de 2019 dejará de funcionar en los dispositivos con Windows Phone.

«Debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento», señaló la plataforma de mensajería.

Además, WhatsApp indicó que no es posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas ya existentes en dispositivos con Android 2.3.7 o anterior y iPhone con iOS 7 o anterior.

No obstante, si ya tienes la app instalada en estos equipos podrás continuar usándola hasta el 1 de febrero de 2020.

Windows Phone fue la apuesta de Microsoft para competir con iOS de Apple y Android. Inició su proyecto en 2010, pero solo pudo aplicarla en sus propios teléfonos, los que tampoco tuvieron éxito y la compañía abandonó la aventura en 2017.

