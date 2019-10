Sigue la violencia en México, un país sometido por los carteles..

La escalada de violencia que vivió recientemente la cuidad de Culiacán no tiene precedente alguno, esto debido a que este estado perteneciente al país México sin quererlo sea convertido en un refugio para aquellos que se dedican al trafico ilícito de de drogas.

La gota que derramo el vaso fue el fuerte enfrentamiento que se registro la tarde de ayer entre miembros de la guardia nacional y sicarios pertenecientes al cartel de Sinaloa liderada por el famoso hijo del chapo Guzmán conocido como el “Ratón” Ovidio Guzmán.

Este hecho se origino ya que unos 30 oficiales se encontraban realizando procedimientos de allanamientos a una vivienda sin pensar que en esa misma ubicación se encontraría el celebre narco traficante lo que origino una brutal represaría en contra de los agentes de la ley.

Horas después se pudo conocer por palabras el presidente México Andrés Manuel López Obrador que se procedió a liberal al conocido delincuente, en un ambiente controlado, con el fin de evitar que la población de Culiacán sufriera represarías por parte de sus secuaces.

Esta decisión se llevo a cabo ya que el operativo destinado a contrarrestar el ataque de los sicarios no contaba con la suficiente logística y preparación para garantizar la seguridad de de los efectivo ni de la población ciudadana.

Redacción: Ángel Cordero

En : Noticias Internacionales