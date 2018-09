Siguen llegando a EEUU aviones comerciales con enfermos de gripe y fiebre alta

En menos de 24 horas Estados Unidos vuelve a estar en alerta por la llegada al país con algunos síntomas contraídos en pleno vuelo. En el caso de este jueves, 12 pasajeros arribaron a Philadelphia enfermos.

Por ese motivo, fueron separados y atendidos por las autoridades sanitarias.

Los 12 pasajeros provenían de dos vuelos diferentes. Uno era de American Airlines, procedente de París; el otro venía de Múnich.

Un vocero del aeropuerto indicó que los afectados reportaron síntomas parecidos a una gripe.

Fuentes cercanas al caso revelaron a Fox 29 que los pasajeros son de Arabia Saudita y que el FBI “está al tanto” de lo ocurrido y monitoreando la situación.

El hecho tuvo lugar apenas un día después de que un avión que aterrizó en Nueva York procedente de Dubai y fue puesto en cuarentena luego de que las autoridades recibieron reportes sobre decenas de pasajeros “seriamente enfermos”, con síntomas como tos y fiebre alta.

Después de varios minutos de haber permanecido en el interior del avión, finalmente los pasajeros lograron descender del avión de la aerolínea Emirates. Tres pasajeros y siete tripulantes fueron trasladados al hospital para recibir más atención médica y evaluación”, señaló la compañía por medio de un comunicado.

