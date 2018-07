SIN ANESTESIA: El Jefe Es Diosdado

A pesar de que los bagres rojos han intentado hacer ver como democráticos los movimientos que han hecho, lo que han hecho en si es confirmar que luego de la instauración de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente la presidencia de dicha Asamblea no recayó como se mostro en Delcy Eloina, la verdadera dirección siempre a estado en manos de Diosdado Cabello.

Han pasado ya tres semanas desde que los Estados Unidos se pronunciaran con medidas contra Diosdado, y hasta la Unión Europea ha impuesto sanciones a quien ahora regresa a la Asamblea Nacional fraudulenta como máximo jefe impuesto por el mismo, cosa que sin lugar a dudas a traído fricciones dentro de los bagres rojos, los cuales son solo Asambleístas de rellenó.

Los bagres que disienten de las ordenes de Diosdado son tratados como lo hacía Lenin, Stanlin o Hitler son destruidos, son destruidos en su máxima expresión imaginable, como quien utiliza y bota a quienes ya no le sirven o le rinden pleitesía como líderes únicos del poder de la cupula revolucionaria.

Carente de moral para decir que tiene una conducta proba en el acontecer político ahora esta mas radicalizado que nunca y para ello utiliza todo el poder económico producto del dinero que han hurtado al tesoro nacional y utilizan los medios de el estado para sembrar el terror, por medio del programucho escatológico de televisión que conduce.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ha demostrado ser el verdadero dictador, y ser quien siempre ha tenido poder, mismo que violó la constitución en dos fallidos golpes de estado traicionando a la patria y el juramento que hiciera cuando ingresó a la academia militar, el es el jefe y somete al borrico heredero, a sus pretensiones de imponer por la vía de la radicalización el modelo comunista finalmente en el país.

El jefe ahora regresa a ocupar formalmente la jefatura de la Fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente nuevamente porque el interés está en permanecer en el poder porque la persecución internacional es tal que lo obliga a seguir adelante para continuar subyugando a un pueblo que muere sumergido en la miseria comunista.

Solo queda que la oposición blanda termine de reconocer que los comunistas como Diosdado no tiene limite y que solo que una verdadera unidad de criterios se podrá intentar salir de esta pesadilla que se ha convertido en una obra de terror donde ahora después de la muerte del comandante eterno la lucha de poder a hecho que el verdadero protagonista sea Diosdado.

