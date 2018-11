SIN ANESTESIA: El Pacto de los Bagres

Los últimos movimientos en el ambiente político venezolano parecen indicar que estamos pronto a enfrentarnos a un nuevo escenario de acomodo del gobierno rojo y colaboradores de la oposición, esta semana se conoció que existe una alta posibilidad del nombramiento como presidente de la AN a un dirigente político opositor mimado por el régimen y quien funge como el batracio mayor.

La vicepresidencia de la AN seria negociada para ser ocupada por un bagre rojo como pacto, mismo que serviría para reconocer el próximo año al borrico heredero como Presidente Constitucional afianzando, así una nueva mancomunidad maligna entre bagres rojos y opositores en busca de ganar mas tiempo para el gobierno.

Todo parece indicar que existe un reacomodo con la intención de negociar para obtener beneficios particulares, porque si no llama mucho la atención que en reuniones convocadas por la directiva de la AN no son invitados los miembros de la Causa R ni los miembros de la Fracción 16J con el argumento de que estos no siguen las líneas de la Unidad, pero si forman parte de las reuniones AD sin ser miembro de la MUD, raro verdad?

La operación en busca de alianzas incluye el tema de creación de opinión política en las redes, por parte de los rojos, así como los bagres posicionaron a Ramos Allup ahora intentan posicionar a Capriles y lo hacen utilizando a el excéntrico rojo Lacava, cuando llama en público incoherente a María Corina Machado y alaba a Capriles cuando dice que ahora con el sí se puede dialogar.

Sin lugar a dudas son muchos los infiltrados que han estado en los últimos anos en la oposición en el lado de los radicales y los activistas que han contribuido a que esta pesadilla comunista se prolongue por tantos anos dejando a su paso hambre, miseria y dolor distribuido entre los más débiles del pueblo.

La oposición debe estar clara que siempre es importante el reconocer lo que dice el termómetro de la opinión pública, y según los últimos sondeos el 84% de los venezolanos no quiere dialogo ni pacto con el gobierno, lo que desea es que Maduro y el Chavismo se vaya del poder, y además consideran que la MUD es un cascaron de traición que actúa a espaldas del Pueblo y a favor de Maduro y sus aliados.

Basta ya de tantas mentiras al pueblo si están pactando con el gobierno quedaran muy mal parados, ya llegó el momento de dejar de falsear, mienten sobre asambleas que no se hacen, sobre resultados que no existen, sobre acciones que serán tomadas, hasta cuándo mienten? lo peor que existe en la política es mentir porque eso desacredita y aparta al país de la lucha real, como lo es salir de la dictadura comunista de los bagres rojos.

@germanparedesr

SIN ANESTESIA: El Pacto de los Bagres was last modified: by

Loading...

SIN ANESTESIA: El Pacto de los Bagres

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):