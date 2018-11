SIN ANESTESIA: La verdad nos hará libres

Hace algunos meses me tomé la molestia de escribir en mi columna sobre el conocido empresario rojo Raul Gorrin, para un periodico que circula en el Sur de la Florida , en dicha columna realice varios señalamientos en referencia a este empresario por la inmensa fortuna que ostenta y el sin número de propiedades que posee en Estados Unidos.

En dicha oportunidad la publicación de mi columna me costó una advertencia por parte del Director del Periodico que circula en Estados Unidos quien recibió un mensaje del señor Gorrin sobre los puntos publicados en mi columna, en esa oportunidad los cuales incluian información de la fortuna de Raul en suelo norteamericano.

Por esta razón, se me pidió bajara el tono en referencia a las informaciones publicadas sobre el empresario rojo, situación que recibi como una advertencia en su momento.

Pero como la verdad nos hace libres y periodisticamente en mis columnas siempre mantengo la honestidad en mi profesión, se confirma lo indicado por mi en mis columnas, esta semana la Fiscalia del Sur de la Florida dió a conocer los señalamientos de un proceso judicial contra Raul Gorrin por Lavado de Dinero.

Los señalamientos responden a hechos de corrupcion y negocios con el gobierno de Nicolas Maduro, según la acusación Gorrin habria movido 1.78 millones de Dolares de Bancos Suizos, a cuentas en el Distrito Sur de Florida y Distrito de New York desde Diciembre de 2012 a Junio 2013.

La orden de la Fiscalia involucra la confizcacion de 24 propiedades en Estados Unidos, espeficicamente en el Sur de la Florida en Coral Gable, Sunny Island, Aventura y otras 11 propiedades en New York.

Serian 46 años de carcel que tendria que pagar el señor Gorrin por delitos de corrupción y lavado de dinero, con lo cual el piso de manejo de dinero en el exterior de algunos miembros del gobierno queda sin solides para seguir operando.

Uno a uno van cayendo los actores de esta obra maestra comunista que instauro Hugo Chavez y que consolidó el borrico heredero en los ultimos años , armando una tela de araña de transacciones y actos de corrupción a granel.

Sin lugar a dudas la verdad prevalece, y este caso promete hacer caer a otros rojos burgueses mas , porque las ultimas acciones de aprención al tuerto Andrade y otros informantes del gobierno darán mucho de que hablar.

