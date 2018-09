SIN ANESTESIA, @germanparedesr: Los gritos silenciosos del presidio

Los últimos anos de la dictadura comunista que impera en Venezuela han sido los anos más difíciles para la dirigencia opositora, para empresarios, periodistas y demás ciudadanos comunes quienes por manifestar sus desacuerdos con quienes gobiernan, se han convertido en enemigos del régimen y por ende muchos en presos políticos sobre todo en un régimen donde se forjan casos y señalamientos por doquier.

Lo más importante de todo está en que cualquier ciudadano puede formar parte de esa lista, en este último ano a pesar del show de la liberación de los presos políticos según el Foro Penal Venezolano cerca de personas continúan privadas de libertad siendo estos civiles y militares, los cuales son sometidos a días de incomunicación y tortura psicológica.

Quien no recuerda el caso de la Dra. Afiuni quien pago tres anos y medio de cárcel por la presunta liberación de un empresario disidente y quien fuera enjuiciada sin debido proceso solo por la orden en cadena nacional del difunto, la misma al igual que muchos otros presos políticos del chavismo misma que denunciara que fue violada por sus carceleros y hasta abortara mientras el régimen de chavez la tuvo en prisión.

Como venezolanos no podemos olvidarnos de los presos políticos esos mismo que son victimas de constantes golpizas, torturas con descargas eléctricas, asfixias y otros medios propios de la dictadura comunista actual, lo más reciente lo vivimos con la aprensión del Diputado Juan Requesens a quien públicamente el gobierno quiso vejar con la publicación de un video con su confesión de culpabilidad inducida claro está por los órganos del estado.

Quien escucha los gritos silenciosos de esos valientes? No existe un estado del país donde algún ciudadano no haya sufrido los vejámenes de la dictadura y no existe una familia que en la actualidad no este pasando por la difícil situación de tener un familiar preso por el simple hecho de haber participado en una marcha en contra del gobierno o por pertenecer a algún partido de la disidencia.

Si el gobierno considera que son enemigos los apresa por medio de juicios sumarios y todo queda hay o no se dejan poner presos o de lo contrario el gobierno los somete a la más cruda situación que pueda existir para un ser humano como es el caso de la famosa tumba sitio predilecto de tortura de los bagres rojos.

Los golpistas que ahora gobiernan siempre tuvieron garantías de un debido proceso y garantía de sus vida y sus derechos pero en la actualidad eso de lo que disfrutaron se lo niegan a sus encarcelados, comportándose como los propios carceleros mas malignos que cualquier gobierno en el mundo puede tener.

No podemos olvidar a tantos hombres y mujeres que permanecen en las cárceles venezolanas solo por el simple hecho de discrepar de un gobierno que carcomió las bases de la democracia para por encima de la vida de muchos sembrar el odio y la miseria comunista , el momento de la sensibilidad humana y el desinterés político debe privar porque de lo que si podemos estar seguros es que se lucha por la libertad plena o seguiremos viviendo en una libertad simulada donde solo se escuchan los gritos silenciosos de los presos políticos.

