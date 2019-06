Sin sorpresas! Messi no logró que Argentina ganara ante Paraguay, quedaron 0-0

Argentina volvió a decepcionar este miércoles en la Copa América de Brasil-2019 al empatar 1-1 con Paraguay, pero un penalti convertido por Lionel Messi y otro atajado por Franco Armani evitaron una tragedia que, sin embargo, aún amenaza con llegar.

No era de esperarse un resultado diferente, el supuesto mejor jugador del mundo, vuelve a hacer el ridículo, y definitivamente seguirá destruyendo a la selección de Argentina. Richard Sánchez marcó por Paraguay en el minuto 37, cuando Argentina había perdido la brújula en la cancha del estadio Mineirao de Belo Horizonte, en compromiso válido por la segunda fecha del Grupo B.

Messi igualó de penal en el 57 y Armani tapó una pena máxima ejecutada por Derlis González en el 63.

Marcó un punto de inflexión la entrada de Sergio Agüero desde la banca, pues paradójicamente había sido uno de los jugadores sacrificados por el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, para mover la alineación después de la derrota 2-0 sufrida ante Colombia en el debut. Participó en la jugada que gestó el penal, sentenciado vía VAR, que hizo efectivo Messi.

El empate dejó a Colombia ya como primero del Grupo B con seis puntos y clasificado a cuartos de final después de batir 1-0 a primera hora a Catar.

Paraguay le sigue con dos unidades, mientras que Argentina y el anfitrión de la Copa del Mundo de 2022 acumulan solamente una.

