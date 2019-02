Singapur: Científicos desarrollan material a partir de residuos plásticos

SINGAPUR. – Investigadores en Singapur están buscando una patente para un nuevo material a prueba de sonido y resistente al calor hecho de botellas de plástico reciclado que dicen podrían ayudar a reducir los desechos plásticos vertidos en los océanos y que obstruye los vertederos.

El equipo de la Universidad Nacional de Singapur dijo que había encontrado una manera de convertir botellas hechas de tereftalato de polietileno (PET) en aerogeles que tienen muchos usos potenciales, desde aislamiento y seguridad contra incendios hasta limpieza de derrames de petróleo.

“Los desechos plásticos son uno de los desechos más difíciles de reciclar”, expresó a Reuters Television Hai Minh Duong, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la universidad.

El equipo había estado buscando nuevas aplicaciones de ingeniería para ayudar a reducir el flagelo mundial de los residuos plásticos, aseveró.

Al menos ocho millones de toneladas de plástico se descargan en los océanos cada año, matando la vida marina y entrando en la cadena alimenticia humana, según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente.

De acuerdo con un estudio de 2015, cinco países asiáticos -China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia- representaron hasta el 60 por ciento de los residuos plásticos que se filtran en los océanos.

Los aerogeles PET hechos de residuos de botellas de plástico son suaves, flexibles, duraderos, muy ligeros y fáciles de manejar, añadió el equipo en un comunicado.

Explicaron que una botella reciclada puede producir una hoja de aerogel de tamaño A4; el material se puede personalizar para diversos usos al agregar tratamientos de superficie para mejorar su capacidad de absorción y aislamiento.

Por ejemplo, una lámina recubierta con productos químicos ignífugos pudo soportar temperaturas de hasta 620 grados centígrados. Eso es siete veces más alto que un forro térmico normal en un abrigo de bombero, y solo el 10 por ciento del peso.

Las versiones del material también se pueden usar para aislamiento térmico y acústico en edificios, limpieza de derrames de petróleo y máscaras para absorber el monóxido de carbono.

El equipo publicó su investigación en la revista científica Colloids and Surfaces A en agosto de 2018. Solicitó una patente en marzo y está buscando socios para producir en masa el aerogel.

Mientras los países luchan por hacer frente a las crecientes pilas de plástico y otros desechos, Duong sostuvo que su invento demostró que la ingeniería y la tecnología pueden ofrecer soluciones.

“En el futuro, mi sueño es que… no habrá residuos para reciclar”, manifestó.

Singapur: Científicos desarrollan material a partir de residuos plásticos was last modified: by

Loading...

Singapur: Científicos desarrollan material a partir de residuos plásticos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):