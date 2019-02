Sismo de magnitud 4.1 se registró en Carúpano

VENEZUELA.-

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en la ciudad de Carúpano en el estado Sucre a las 10:02 de la noche de este domingo.

Funvisis @FUNVISIS

· 1h

#Sismo:2019/02/03 22:02 (HLV), Mag. 4.1 Mw, a 5 Km al sur de Carupano (10.611 N,63.248 W), prof. 4,0 km

romayza rodriguez @rodriguezb5

Temblor fuerte en carupano

Habitantes de la ciudad reportaron el movimiento telúrico en la red social Twitter. Hasta el momento no se han reportado daños materiales en la ciudad.

