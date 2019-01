Sismo de magnitud 5,7 sacude las costas de la isla china de Taiwán

Taiwan.- Un terremoto de magnitud 5,7 se ha registrado la mañana de este miércoles frente a las costas de Taiwán, según han informado medios locales especializados. El foco del movimiento telúrico se localizó a una profundidad de 37,8 kilómetros y a 84,8 kilómetros al sureste del condado de Hualien, en el este de la isla.

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) ha registrado la magnitud del sismo en 5,3 y rebaja su profundidad a 19,8 kilómetros.

Por su parte, el Centro Sismológico Euromediterráneo señala que se trata de un movimiento telúrico de magnitud 5,3 y calcula su profundidad en 10 kilómetros.

De momento no se informa de posibles víctimas ni de daños materiales.

