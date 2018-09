SpaceX reveló que el primer viaje privado a la luna será de un solo pasajero

La empresa SpaceX anunció el viernes que ya ha seleccionado al primer terrícola que viajará de forma privada a la Luna, pero con un plan levemente modificado con respecto al anterior.

La persona elegida y la fecha del lanzamiento serán anunciadas en lunes.

El plan original de la firma aeroespacial estipulaba que dos pasajeros pagarían boletos para ser llevados a darle una vuelta a la Luna este año, usando un cohete Falcon Heavy y una cápsula Dragon, pero la nueva estrategia contempla el uso de un cohete Spacex más grande con su propia cabina de pasajeros y al parecer, incluiría una sola persona.

