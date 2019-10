Escándalo por Video de Stalin Gonzalez en el VIP de $12mil de las Grandes Ligas

Un video que se ha viralizado en las últimas horas donde aparece el diputado de izquierda Stalin González en los lugares VIP de uno de los juegos de las grandes ligas,

Se entiende porque a algunos diputados de la Asamblea no le interesa el cese de usurpación, mientras los venezolanos siguen padeciendo, ellos viajan a Washington para ir a juegos de la MLB. Fantástico @stalin_gonzalez disfruta mucho. pic.twitter.com/BhrjQUSdxx — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 16, 2019

Hace poco una colega del susodicho, Delsa Solorzano habría declarado que tienen 4 años sin cobrar, este señor aparece en un video de tramisión en vivo de la MLB, en unos lugares que cuestan al menos $690 y hasta $1690, lo que significa que con un sueldo mínimo de $7.5 la hora en EEUU un venezolano debe trabajar al menos 92 horas, algo más de dos semanas y pico a tiempo completo y para el mejor lugar de $1690 debe trabajar más de 5 semanas 8 horas al día en horario de Lunes a Viernes, sin comer ni gastar en nada para poder pagar el lugar que Stalin Gonzalez se ha disfrutado en el último juego de la Post Temporada.

Pero este es el monto de la entrada mínima!!!

El verdadero costo de la entrada de Stalin Gonzalez es alrededor de $12200 dólares americanos:

A continuación podemos ver los inalcanzables costos de entradas para estos juegos :

Ahora las preguntas que pocos se hacen:

¿Que hace allí si no tiene para pagar esa cantidad?

¿Si le regalaron la entrada porqué no dijo que gastaran esa cantidad en gente que la necesite?

