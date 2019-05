Stephen Strasburg igualó su máximo de ponches en esta temporada con 11 en siete innings y los Nacionales de Washington tomaron la ventaja con tres bases por bolas consecutivas para derrotar el martes 5-4 a los Bravos de Atlanta.

Howie Kendrick totalizó tres hits, incluido su noveno cuadrangular, y anotó dos carreras para Washington. Trea Turner también logró tres imparables.

El jonrón de dos carreras de Austin Riley, ante Kyle Barraclough en el octavo episodio, redujo la ventaja de Washington a 5-4. El novato Riley consiguió tres hits por Atlanta. Su sexto bambinazo en 13 encuentros superó la barda del jardín central.

Strasburg (5-3) toleró una carrera en un sencillo productor de Nick Markakis en un cuarto capítulo de dos anotaciones de Atlanta, pero salvo eso no enfrentó problemas. Ponchó a dos bateadores de los Bravos en cada uno de los primeros tres innings y sólo concedió cinco hits y dos carreras.

Max Fried (7-3) golpeó al dominicano Victor Robles con un lanzamiento y otorgó dos pasaportes en la sexta entrada de tres carreras para Washington. Fried, quien aceptó cuatro carreras en cinco episodios y un tercio, dejó el partido tras dar base por bolas a Adam Eaton con las bases llenas, lo que adelantó 3-2 a los Nacionales.

Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 4-1 con una anotada y Robles de 4-1 con una anotada y una producida.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 5-1. El panameño Johan Camargo de 1-0.

Stephen Strasburg igualó su máximo de ponches en esta temporada con 11 en siete innings was last modified: by

Loading...

Stephen Strasburg igualó su máximo de ponches en esta temporada con 11 en siete innings

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):