Stephen Strasburg le dió 11 ponches con blanqueada a los Marlins

El derecho Stephen Strasburg caminó ocho entradas en blanco para guiar este domingo en las Grandes Ligas a los Nacionales de Washington a una victoria de 5×0 sobre los Marlins de Miami.

Strasburg (2-1) ponchó a 11 bateadores y permitió apenas dos hits para ayudar a los Nacionales a evitar una barrida en esta serie de tres juegos.

Su compañero Ryan Zimmerman bateó dos jonrones en solitario y Brian Dozier también la botó sin hombres en bases.

El estelar lanzador mejoró su récord histórico a 18-7 en 32 aperturas contra los Marlins. Ha ganado sus últimas nueve decisiones contra ellos y tiene más victorias sobre Miami que contra cualquier otro equipo de las Mayores.

Con su salida más larga esta temporada, Strasburg alcanzó los dos dígitos en ponches por 41ª vez en su carrera, y la primera este año, mientras bajaba su efectividad de 5.56 a 4.11.

El derecho ayudó a los Nacionales a recuperarse después de perder los dos primeros juegos de la serie contra un equipo con el peor récord en la Gran Carpa este año.

El conjunto miamense llenó las bases en el noveno gracias a dos bases por bolas y un sencillo dentro del cuadro antes de que Sean Doolittle retirara al venezolano Miguel Rojas para completar un juego de tres hits.

El revés fue para el abridor Trevor Richards (0-3), quien permitió tres carreras en 6 y 1/3 de entradas y tuvo un poco de mala suerte.

El segundo jonrón de Zimmerman en la novena entrada le dio 999 carreras impulsadas en su carrera.

Los Marlins (6-16) se quedaron cortos en una oferta para su primera barrida de la serie desde septiembre de 2017.

– Cardenales se burlan de jonrones –

En St. Louis, los Cardenales se burlaron de cuatro jonrones de sus rivales y vencieron finalmente a los Mets de Nueva York con marcador de 6×4.

El verdugo de la novena neoyorquina fue el toletero Paul Goldschmidt, quien remolcó dos carreras. Otros que empujaron carreras por los Cardenales fueron el dominicano Marcel Ozuna y el boricua Yadier Molina.

La victoria fue para el abridor Dakota Hudson (1-1), quien trabajó cinco capítulos aceptables, mientras que el revés fue para Noah Syndergaard (1-2), quien conectó al bate uno de los bambinazos de los Mets.

Los otros tres cuadrangulares de los neoyorquinos fueron conectador por el de origen español Pete Alonso, el también quisqueyano Robinson Canó y Michael Conforto.

Después de despachar su bambinzo, Canó se fue en la séptima entrada luego de que fue golpeado en la mano derecha por un lanzamiento de Andrew Miller.

Los Mets han perdido dos tres juegos en esta serie frente a los Cardenales.

En otros resultados, Mellizos a Orioles 4×3, Yankees a Reales 7×6 en diez entradas, Tigres a Medias Blancas 4×3, Medias Rojas a Rays 4×3 en 11 capítulos, Rangers a Astros 11×10, Angelinos a Marineros 8×6, Gigantes a Piratas 3×2, Dodgers a Cerveceros 6×5, Cachorros a Diamondbacks 2×1, Rockies a Filis 4×1 y Padres a Rojos 4×3.

Stephen Strasburg le dió 11 ponches con blanqueada a los Marlins was last modified: by

Loading...

Stephen Strasburg le dió 11 ponches con blanqueada a los Marlins

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):