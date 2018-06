Sudeban y banca asignan puntos de venta a comercios formales en Maracaibo

Autoridades de la región asignaron más de 700 puntos de venta a comerciantes de Maracaibo. La entrega fue durante un acto, dirigido por Lisandro Cabello, secretario de gobierno de la Gobernación del Zulia. “Necesitamos a la banca pública y privada dando la batalla con nosotros” expresó el secretario.

Cabello también reconoció el trabajo del coordinador de Inteligencia Financiera de La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Rafael Mejías. Así como, provechó la oportunidad para felicitar a Sudeban por sus primeros 100 días de labores en la ciudad.

El acto de asignación fue conjunto entre la Gobernación, la Sudeban, la Alcaldía de Maracaibo, así como representantes de la banca pública y privada. Los 700 comercios beneficiados agradecieron la labor y cooperación con los comerciantes “Que somos los primeros afectados con la crisis del efectivo” afirmó el dueño de un establecimiento presente.

Eneida Laya Lugo, presidente del Banco del Tesoro, expresó sentirse emocionada por el acto y compartió que espera que se generen políticas nuevas en cuanto a la forma de pago. De igual forma, recordó que es necesario “Darle un uso adecuado2 a los puntos de venta.

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova aprovechó la oportunidad para felicitar a Sudeban y al gobernador Omar Prieto por coordinar la creación de la sede de La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en el Zulia.

Antes de hacer la entrega de los equipos a los propietarios de comercios zulianos, el capitán Mejías aseguró que el 95% de los puntos eran gratis y que no sólo se entregaban equipos nuevos sino que también se hacían reemplazo de equipos en comercios que hacían usos indebidos.Noticia al Día

