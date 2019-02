Suecia aprobó 7,2 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela

La Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo Internacional (Sida) anunció este viernes que destinará una partida de 65 millones de coronas (7,2 millones de dólares) para ayuda humanitaria a Venezuela.

Los destinatarios serán venezolanos con necesidades tanto en su país como en Colombia y será canalizada a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones humanitarias de Ayuda al Refugiado (Noruega) y Acción Contra el Hambre.

La ayuda consistirá en comida e iniciativas sanitarias como programas de vacunación, además de apoyo psicosocial y jurídico a los venezolanos que intentan establecerse en otros países.

Las autoridades suecas apelan a que la situación política en Venezuela ha provocado una crisis humanitaria “de larga duración” y señalan que los retos son “grandes”, ya que la hiperinflación ha provocado carestía y problemas en el funcionamiento de las instituciones.

“9 de cada 10 hospitales tienen falta de medicinas y otro material hospitalario, y solo una de cada 10 urgencias, quirófanos y unidades de cuidados intensivos funcionan. Enfermedades contagiosas antes infrecuentes como sarampión, malaria y difteria han resurgido”, señaló en un comunicado Sida.

La agencia sueca enfatizó que con su actuación responde a la llamada de Naciones Unidas a aumentar la ayuda a Venezuela.

“Hay un riesgo de que con gran probabilidad la situación empeore. Sida sigue la situación con atención y está lista para aprobar apoyo adicional más adelante”, consta en el comunicado.

