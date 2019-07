Suiza: Encontraron muerta a Florijana Ismaili, jugadora del Young Boys

SUIZA.- El Cuerpo de Bomberos italianos encontró este martes el cadáver de la jugadora de Young Boys, Florijana Ismaili, que estaba desaparecida desde el pasado sábado en el Lago del Como reveló un informe de T y C.

El cuerpo de la internacional suiza, de 24 años, fue encontrado a 204 metros de profundidad en el lago después de casi dos días de búsqueda y será rescatado en las próximas horas, según informan los diarios locales.

La futbolista fue encontrada gracias a una máquina de los Bomberos que puede bajar hasta 300 metros de profundidad y que se acciona desde la superficie.

Ismaili, de ascendencia albanesa y capitana del Young Boys, se encontraba de vacaciones en el Lago de Como junto a una amiga y había alquilado un barco. Su accidente se produjo cuando las dos chicas estaban regresando al puerto, a unos 100 metros de la tierra.

