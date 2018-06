Suiza irá por el primer lugar del grupo ante Costa Rica.

La selección de Suiza enfrenta este miércoles desde las 8:00 pm hora local a Costa Rica en el Estadio Nizhny Nóvgorod por la última jornada del grupo E del Mundial de Rusia 2018 sabiendo que una victoria podría darles el primer lugar del grupo si Brasil no derrota a Serbia o si el gol average les favorece. Los europeos parten como principales favoritos para llevarse los tres puntos en este encuentro y que lo consigan se paga a una cuota de –120. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros juegos de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Suiza llega a esta ultima jornada de la fase de grupos en la segunda posición del grupo E con cuatro puntos producto de un empate ante Brasil en su estreno y un agónico triunfo 1-2 sobre Serbia el pasado viernes. Hubo que esperar al último suspiro y al gol de Xherdan Shaqiri para que Suiza se asegurara la victoria. Los serbios tuvieron problemas a la hora de contener al dinámico dorsal número 23 de la Nati, cuyos esfuerzos se vieron finalmente recompensados en el último minuto del tiempo reglamentario. Ahora, la atención de Suiza se centra en Costa Rica. La pregunta es si Vladimir Petkovic confiará en el mismo once con el que ha comenzado sus dos primeros compromisos, a sabiendas de que Haris Seferovic sufrió adelante, especialmente en la primera mitad.

En cuanto a enfrentamientos directos estas selecciones se han enfrentado en dos oportunidades y ambas fueron en amistosos, en donde cada una suma un triunfo. El primer juego fue en el 2006 en donde Suiza ganó por 2-0, mientras que la última vez que se vieron las caras fue en el 2010 en juego disputado en Sion y que se selló con triunfo tico, gracias al solitario gol de Winston Parks. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro entre Suiza y Costa Rica parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de +230.

Por su parte, Costa Rica llegó a Rusia con la intención de emular la histórica actuación de Brasil 2014 pero derrotas consecutivas 0-1 ante Serbia y 0-2 ante Brasil lo han eliminado matemáticamente de toda posibilidad de acceder a octavos de final. Los Ticos han peleado sus dos compromisos anteriores, en el primero sólo pudieron ser vulnerados por un gran gol de falta directa de Kolarov mientras que ante la pentacampeona y super candidata Brasil mantuvieron su arco en cero por mas de 90 minutos y los goles canarinhos cayeron en el tiempo de descuento. Ante Suiza, los centroamericanos buscaran anotar su primer gol en esta Copa del Mundo y sumar algún punto para no despedirse con el casillero en blanco. Costa Rica no es favorita para llevarse una victoria en este encuentro y que lo consiga se paga a una cuota de +500. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros juegos de la Copa del Mundo Rusia 2018.

el francés Clement Turpin será el encargado de impartir justicia en este importante encuentro en el que helvéticos y centroamericanos cierran su participación en la fase de grupos.

Alineaciones probables

Suiza: Sommer; Lang, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Embolo, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

Costa Rica: Navas; Acosta, González, Duarte; Gamboa, Borges, Guzmán, Calvo; Ruiz, Venegas, Ureña.

