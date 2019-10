Sulli, estrella del K-pop es encontrada muerta luego de denunciar que era acosada

SEÚL, COREA DEL SUR.- La estrella del K-pop, Sulli, antigua estrella de f(x), uno de los grupos más exitosos del K-pop , (K-pop se refiere a la música pop hecha en Corea del Sur), ha aparecido muerta a los 25 años en su casa de Seongnam, un suburbio al sur de Seúl. Aún se están investigando las causas de la muerte, aunque se cree muy probable que Sulli haya podido suicidarse, según explicaron representantes policiales en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

La cantante y actriz Sulli, cuyo nombre real era Choi Jin-ri, padecía una depresión y había denunciado en público el acoso que sufría en las redes sociales.

El mánager de la cantante descubrió el cuerpo cuando fue a su casa, alarmado porque no contestaba a sus llamadas y mensajes.

Nacida en Busan (sureste de Corea del Sur), Sulli debutó como actriz en televisión en 2005, cuando solo tenía 11 años, y en 2009 comenzó su carrera musical al unirse a la formación femenina f(x).

