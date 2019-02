De acuerdo al portal Minuta Agropecuaria, En la Providencia Administrativa Nº218/2019 la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconomicos (Sundde) fijo el precio de venta del productor primario de maíz blanco y amarillo correspondiente a la zafra norte verano febrero-abril 2019. Es así que el maíz blanco y amarillo en presentación de 1000 gramos tendrá un precio de en Bs S 515,20

