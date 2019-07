Identificados cómo Javier Useche CI 12992766 Director de la Brigada de Orden Público de la PoliTachira y Henrry Ramirez CI 12253106 Auxiliar de servicios generales del mismo cuerpo «policial», fueron detenidos hace poco, por estar incursos en responsabilidad de dejar ciego al joven de 16 años Rufo Chacón, quién de acuerdo a los médicos ha perdido totalmente la visión debido a la gran cantidad de perdigones que se le incrustaron en sus globos oculares, a continuación el parte médico sobre la salud de la víctima:

#2Jul 52 perdigones en la región facial. Ocho en el ojo derecho y cuatro en el izquierdo. Perdió la visión. Dijo Pdte. Corposalud #Táchira al informar d la situación médica d Rufo Chacón, 16 años. Funcionarios PoliTachira le dispararon en una protesta por falta de gas doméstico. pic.twitter.com/7FOXZjq045 — Yanitza León (@yanileon) July 2, 2019

Táchira: Detenidos «Policías» que dispararon a mansalva casi 100 perdigones a los ojos del Joven Rufo Chacón was last modified: by

En : Noticias Nacionales