TÁCHIRA: Disparos de perdigones dejan ciego a Joven estudiante en protesta por servicios públicos

La gente corría con su bombona vacía, huyendo de los disparos a quemarropa de los cuerpos de «seguridad» desplegados para reprimir la protesta que se generaba en el Táchira por falta de gas doméstico en el último año. El joven estudiante de bachillerato Rufo Chacón Parada, junto a su hermano acompañaban a su madre, llevando la bombona vacía…luego de llegar el piquete de «funcionarios» y que empezaron a ser desalojados del sitio a la fuerza, Rufo tomó su bombona vacía pero en ese momento no se esperaba que un «policía» le dispararía a mansalva y de forma sádica con una escopeta directamente a la cara, ensangrentado y con gritos de dolor fue llevado al centro hospitalario más cercano donde el médico diagnosticó pérdida total de la visión.

#01Jul #tariba #táchira Condenamos el ataque desmedido por parte de los organismos de seguridad del Táchira contra el joven Rufo Velandria, quién perdió sus ojos, producto de los impactos de perdigón que le propinó a quemaropa un funcionario policial irresponsable. pic.twitter.com/SMTIE0Nb6A — Dip. Juan Carlos Palencia (@JuanPalenciaS) July 1, 2019

Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del Táchira, explicó que Chacón llegó al centro de salud pasadas las 6:00 pm con múltiples heridas de perdigón que, explicó, comprometieron ambos globos oculares. «Se perdió la totalidad de la anatomía y la morfología de los globos oculares», detalló.

El doctor Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud del estado Táchira, ofrece un balance sobre la condición de salud del joven Rufo Antonio Chacón Parada, quien recibió un disparo de perdigones en el rostro mientras protestaba por falta de gas https://t.co/wo5k2M397R pic.twitter.com/yUZV1iMJhK — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 2, 2019

En palabras de la madre del joven se describen los hechos.

Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, quien perdió los ojos tras un impacto de perdigones, relata lo sucedido con su hijo y exige a las autoridades condenar a los responsables https://t.co/wo5k2M397R #2Jul pic.twitter.com/kB01pGGwqU — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 2, 2019

