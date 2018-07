Tailandia: Autoridades siguen luchando por rescatar a los 12 niños y su entrenador

Las autoridades tailandesas están bajo mucha presión para presentar un plan de rescate para 12 niños y su entrenador atrapado en una cueva inundada en el norte de Tailandia, después de la muerte de un exbuzo y una caída en los niveles de oxígeno bajo tierra.

MIRA: Continúa la operación de rescate en Tailandia pero hay preocupación por el peligro que corren los menores atrapados en la cueva

Inicialmente, los funcionarios pensaron que podrían mantener a los niños y su entrenador en la cueva donde están atrapados por hasta cuatro meses, hasta que las aguas bajen lo suficiente como para que puedan salir.

Pero la muerte de un miembro del equipo de rescate, y la constatación de que los niveles de oxígeno han caído a niveles potencialmente peligrosos, parecen haber forzado una reevaluación de la situación.

El jefe de la marina tailandesa, el almirante Aphakorn Yoo-kongkaew, dijo que los niveles de oxígeno en la cueva habían bajado al 15%, un nivel que un médico tailandés dijo que representaba un grave riesgo de hipoxia, la misma condición que causa el mal de altura. Es demasiado peligroso dejar a los niños mucho más tiempo, dijo Yoo-kongkaew, a pesar de los riesgos que implica tratar de sacarlos.

“Ya no podemos esperar que todas las condiciones (estén listas) debido a la situación”, dijo a los periodistas el viernes.

“Originalmente pensamos que los niños podían permanecer seguros dentro de la cueva durante bastante tiempo, pero las circunstancias han cambiado. Tenemos una cantidad limitada de tiempo”. No dijo cuánto tiempo podrían sobrevivir con los niveles actuales de oxígeno, pero dijo que obtener más oxígeno para los niños era la máxima prioridad.

El comandante de SEAL habló unas horas después de que el esargento Saman Kunan, un ex-SEAL tailandés, murió a las 2 a.m. el viernes (2 p.m. el jueves ET), cuando regresaba de una operación para entregar tanques de oxígeno a la cueva donde se encuentran los niños.

El hombre de 38 años se quedó sin aire mientras estaba bajo el agua, dijo un funcionario.

Los chicos, miembros de un equipo de fútbol juvenil, y su entrenador, han quedado atrapados en la cueva laberíntica en el complejo Tham Luang Nang Non durante casi dos semanas, sin poder salir de una serie de pasajes estrechos después de que las aguas de la inundación los obligaran a tomar refugio en una cornisa rocosa.

La gran operación para rescatarlos involucra a docenas de SEALs de la Marina tailandesa, y expertos y buceadores voluntarios de partes de Europa y Asia, así como también de Australia y los EE. UU. Elon Musk, inventor e empresario multimillonario, dijo el viernes que los ingenieros de SpaceX & Boring Co. se dirigían a Tailandia para ver si podían ayudar.

Fuente:CNN

