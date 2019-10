Hoy Celebramos el Día de la Hispanidad o Día de la Raza.

El “Día de la Raza” nombre que recibía la conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría América. La historia enseñaba que América fue «descubierta» por Cristóbal Colón, cuya llegada permitió a los habitantes de estas tierras obtener una lengua y acceder a la «civilización».

Pero la realidad es otra, el arribo de los Europeos a tierras Americanas fue el comienzo de la esclavitud, el maltrato y sometimiento del indigena y la implementación de la religión o creencia Cristiana como instrumento opresor durante la llamada conquista.

Los pueblos indígenas cuyos miembros se replegaron a lugares inhóspitos antes que aceptar ser subyugados, son los que superando enormes dificultades guardaron celosamente sus lenguas, su organización social, sus formas de cultivo, en resumen; su cultura ancestral que respeta la naturaleza y al ser humano.

Es por ello, que cada 12 de Octubre se realiza un homenaje a la resistencia indígena, dándole cabal cumplimiento al decreto presidencial 2028, para así lograr aun más la diversidad cultural y humana que reivindica a los pueblos indígenas venezolanos en este proceso de cambio nacional.

¿Qué se hace?

El Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España, es un día lleno de acontecimientos en todo el país, en los que se podrán disfrutar de intercambio de culturas, costumbre, tradiciones, etc. Entre las actividades que podemos encontrar se encuentran:

El desfile militar y aéreo formado por aviones, tanques y otros cuerpos del ejército realizarán un desfile por las calles de la capital de Madrid.

Museos: en este día los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de una jornada de puertas abiertas de algunos museos y de museos al aire libre.

Multitud de conciertos tanto al aire libre como en recintos cerrados.

Exposiciones gratuitas.

Entrada gratis a los palacios.

Además de todas estas actividades culturales, en las diferentes ciudades del país podremos encontrar conferencias, eventos, coloquios… todos ellos basados en el intercambio de culturas de los americanos y los europeos. En estas jornadas se analizan cómo han influido este cruce de culturas y de costumbres a la población y cómo se puede mejorar de ahora en adelante.

Es muy típico encontrar mercadillos en las calles en los que se venden objetos típicos sobre todo de América del Sur. También se pueden adquirir las ropas típicas utilizadas allí por los ciudadanos y degustar su gastronomía propia.

El Día de la Raza en…

Estados Unidos: se celebra el Día de Colón de carácter italo-americano.

Perú: se celebra Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.

Bahamas: este día es conocido como Discovery Da..

Bolivia: se conoce a este día como el Día de la Descolonización.

Chile: fue declarado como el Aniversario del Descubrimiento de América.

Costa Rica: se denomina el Día del Descubrimiento y la Raza.

Ecuador: se denominado el Día de la Interculturalidad.

