Tareck El Aissami estará al frente del plan de reestructuración de las empresas del Estado

El presidente de la República, Nicolás Maduro, asignó al vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, la dirección del Plan de Reestructuración Total de las empresas públicas, estatales, estratégicas, y socialistas del país junto al Frente Francisco de Miranda (FFM).

Durante la celebración del quinto aniversario del FFM en el estado Aragua, el jefe de Estado indicó que es necesario superar el minimalismo político, y avanzar en un gran plan productivo nacional a través de la creación nuevos proyectos basados en la elaboración de alimentos, con el fin de evitar la importación.

“Rompamos las cadenas del minimalismo y vayamos a una economía de alto nivel productivo, de alto nivel organizativo, mejorar la organización para el trabajo y la producción, mejorar los planes productivos, resolver los problemas de logística y de insumos”, subrayó.

En las 720 empresas públicas del Estado hay igual número de Consejo Productivo de Trabajadores (CPT), instancias que conformarán un Estado Mayor Conjunto con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y las comunas.

