Tarek William Saab Fiscal General de la República: “Debido a los hechos que se han suscitado desde el #22Ene entregamos ante el TSJ este documento realizando la petición de medidas cautelares al ciudadano Juan Guaidó.”

1.- Prohibicion de salida del país

2.-Prohibición de enajenar bienes

3. -Bloqueo de sus cuentas bancarias

Noticia en desarrollo

Tarek William Saab solicitó al TSJ medidas cautelares contra Juan Guaidó was last modified: by

Loading...

Tarek William Saab solicitó al TSJ medidas cautelares contra Juan Guaidó

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):