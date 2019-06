“Teatro de ¼” llega en julio a “La Reserva – Food Boutique”

Mario Sudano, Gabriela Fleritt, José Manuel Suárez, y Liliana Melendez, son algunos de los artistas que estarán presentes en esta propuesta teatral…

A partir del mes de julio cuatro historias estarán presentes en la cartelera de entretenimiento de “La Reserva – Food Boutique” de Caracas; un punto de encuentro destinado para recrear a todos los amantes de la comedia y el drama.

Bajo el concepto de “Teatro de ¼” el equipo de producción de “La Reserva – Food Boutique” informó que este 11 de julio subirán su telón para mostrar las historias: “La Ñepa y La Chepa”, “Las Gemelas Candela y Carmela”, “La Mamá Huevo”, y “Cómo dejar la mariquera”; “… cada jueves habrá una historia diferente a partir de las 8 de la noche” informó Gregori Montoya, vocero de la producción.

La cartelera teatral será presentada de la siguiente manera: “La Ñepa y La Chepa” escrita por José Manuel Suárez contará con la protagonización de Gabriela Fleritt, y Dharelys Márquez. “Las Gemelas Candela y Carmela” es una historia interpretada por Margareth Aliendres y José Gre Martinez. “La Mamá Huevo” es una comedia escrita por Mario Sudano y contará con las actuaciones principales de Desirée Monasterios y Viviana Castillo. Finalmente, “Cómo dejar la mariquera” es un libreto de Fernando Martínez interpretado por los actores Liliana Melendez y César Caballero.

Con esta revista teatral “La Reserva – Food Boutique” reafirma su posición como punto de entretenimiento, “… no sólo estaremos brindando en nuestras instalaciones propuestas musicales, desfiles de moda, y diversos lanzamientos y exposiciones. Ahora también brindamos un escenario para aquellos que desean mostrar una oferta teatral” comentó Montoya.

