ATENAS.- Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió este viernes la capital de Grecia, Atenas, según informó el Centro Sismológico Euromediterráneo.

El sismo ocurrió a 12 kilómetros de profundidad a las 14.13 hora local (11.13 GMT) y el epicentro se ubicó unos 23 kilómetros al noroeste de Atenas.

Según los medios locales, el sismo se sintió en toda la región de Ática, donde vive casi la mitad del país.

