Terremoto de magnitud 6.3 sacude frontera entre Costa Rica y Panamá

n sismo de magnitud 6,7 se registró cerca de la medianoche en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, informó la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN).

El movimiento telúrico ocurrió cerca de las 23H23 hora local (05H23 GMT), según el reporte emitido por el organismo costarricense, reseñado por Telesur.

El sismo tuvo como epicentro 11 kilómetros al este de Puerto Amuelles, en Panamá, con una profundidad de 31 kilómetros.

Tras el primer evento, fueron confirmadas al menos 30 réplicas, informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), la mayor de ellas con magnitud de 5,1.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, señaló que hasta el momento se siguen recogiendo los reportes de los comités locales de emergencia en los que se detalla caído de objetos y cortes del fluido eléctrico principalmente en la zona cercana al epicentro.

No hay en este punto reporte de cosas que tengamos que lamentar, quiero decirle a la ciudadanía que mantenga la calma, que todos los comités están activados y trabajando», declaró el Mandatario.

Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela sostuvo que las autoridades seguían evaluando los daños ocurridos en la nación, aunque indicó que no se produjeron incidentes de gravedad, además se descartó alerta de tsunami.

