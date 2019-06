Terremoto de magnitud 7.3 sacude las costas de Indonesia

Indonesia ha registrado este lunes un sismo de magnitud 7,3. El temblor ha tenido lugar a las 02:53 UTC a unos 288 kilómetros de la localidad de Saumlaki, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).

El foco del sismo se ha ubicado a una profundidad de 208 kilómetros.

Por el momento no se ha declarado ninguna alerta de tsunami.

Casi dos horas antes, otro terremoto de magnitud 6,1 fue registrado a unos 233 kilómetros de la localidad de Abepura, en la isla indonesia de Nueva Guinea. Poco después, se ha producido otro temblor, de magnitud 5,0, en la misma zona de la isla.

Indonesia padece una frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su posición en el llamado ‘Anillo de Fuego’ del Pacífico, donde se produce un choque de placas tectónicas.

En diciembre pasado, un devastador tsunami azotó zonas costeras de las islas indonesias de Java y Sumatra, causando al menos 429 muertos y 1.400 heridos. El mismo fue causado por el colapso parcial del volcán Anak Krakatoa

