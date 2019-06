Tess Thompson Talley la gringa asesina de la jirafa negra se jacta de habérsela comido luego de quitarle la piel

Tess Thompson Talley —la cazadora estadounidense que fue ampliamente criticada después de que sus fotos con una rara jirafa cazada en Sudáfrica se volvieran virales hace un año— ha declarado este viernes en una entrevista a la CBS que no se arrepiente de haber matado a este y muchos otros animales y se siente orgullosa de haberlo hecho.

«¡[Los animales] fueron puestos allí para nosotros, […] los comemos!», sostuvo esta mujer, de 38 años, que defendió su amor por la caza.

En cuanto al destino de la jirafa que mató en el 2017 durante su viaje a Sudáfrica, la cazadora se rio: «¡Estaba deliciosa!» Además, las imágenes captadas en la casa de Talley mostraron un estuche de armas hecho con la piel de dicha jirafa.

«¡Esta es una parte de la jirafa negra que disparé, algo que podría llevar conmigo y tener durante mis cacerías!», describió el artículo. «También tengo cojines decorativos hechos de ella, y todo el mundo los ama», añadió con entusiasmo.

Durante la entrevista Talley insistió en que sus viajes de caza eran realmente útiles para el reino animal, en lugar de perjudiciales. «Estamos preservando […] estamos manejando manadas, estamos manejando números de vida silvestre», justificó.

«Estoy orgullosa de ser una cazadora, estoy orgullosa de cazar y estoy orgullosa de [matar] a esa jirafa», concluyó la mujer, que recibió amenazas de muerte en línea por ser cazadora.

fuente.RT

