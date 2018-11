EEUU.-“Savoy, la compañía original de dulces detrás de Cri Cri, fue fundada por cuatro inmigrantes en un garaje de Caracas en 1941. Uno de ellos, John Miller, había traído una máquina de fabricación de chocolate de Escocia, y la utilizaron para crear el chocolate Savoy. Casi 30 años después, la compañía creó una versión de arroz inflado. En 1980, esa barra de chocolate obtuvo su propio nombre, Cri Cri, gracias a una fórmula que los fundadores seleccionaron al hablar con amigos, vecinos y niños: el nombre debía ser corto y fácil de pronunciar.

Hoy Savoy es una de las principales compañías de dulces en Venezuela, y sus productos a menudo se entregan en diciembre durante Amigo Secreto, que es esencialmente la versión venezolana de Secret Santa”, señaló el diario estadounidense.

Con información de The New York Times

The New York Times: El chocolate venezolano Cri-Cri incluido entre las 33 “delicias” dulces del mundo was last modified: by

