Thomas Shannon: «Sanciones de EEUU causan un daño enorme al pueblo venezolano»

El diplomático estadounidense Thomas Shannon aseguró recientemente que las sanciones aplicadas por la Administración de Estados Unidos, presidida actualmente por el mandatario Donald Trump, en contra de Venezuela causan un enorme daño al pueblo venezolano. Incluso comparó estas medidas coercitivas con los bombardeos de Dresde y Tokio.

Durante una entrevista al periódico The Financial Times, el exdirector del Departamento de Estado para la División del Hemisferio Occidental manifestó que «más o menos como el bombardeo a Dresde y a Tokio. Estamos viendo la destrucción de Venezuela como país y como sociedad».

En : Política