TIPS: Dieta baja en azúcar para diabéticos

Frutos secos

El maní, las almendras y las nueces contienen muchas vitaminas, minerales y grasas saludables. Las almendras, por ejemplo, poseen mucha vitamina E; mientras, las nueces son ricas en omega-3.

Huevo hervido

Los huevos son una gran fuente de proteína y carbohidratos. El medio recomienda comerlos con galletas integrales para agregar fibra, la que ralentiza el proceso digestivo y libera la energía de los alimentos durante más tiempo.

Queso bajo en grasas y galletas integrales

El queso provee proteínas, mientras las galletas dan fibra. Escoge un queso saludable.

Lo ideal es que las galletas sean de trigo integral o grano entero porque tienen puntuaciones de índice glucémico más bajas que las blancas y por ende tienen menos impacto en los niveles de glucosa.

Zanahorias pequeñas, tomates cherry o rodajas de pepino

Dieta baja en azúcar para diabéticos

Las verduras sin almidón son ideales para la merienda. Son bajos en calorías, grasas y carbohidratos; además, aportan muchas vitaminas y minerales.

También, proporcionan antioxidantes y fibra, buenas para la salud intestinal y cardíaca. Para agregar más proteína, añada una rebanada de queso bajo en grasa a este bocadillo.

Palitos de apio

Este es un alimento bajo en calorías y alto en fibra que también contiene muchas vitaminas y minerales.

Manzana

Las manzanas no solo aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, la Asociación Americana de la Diabetes asegura que las manzanas pueden jugar un rol importante en una dieta saludable para diabéticos.

Yogur sin azúcar

La Asociación Americana de la Diabetes señala que con la leche descremada y los quesos bajos en grasas, el yogur es uno de los lácteos más saludables pues contiene calcio y muy buenas proteínas.

Semillas

Las semillas, como las de girasol, sésamo y calabaza, contribuyen a nuestro cuerpo con proteínas, grasas saludables y fibra.

