Tips para conservar los Alimentos sin Refrigeración

Tips para conservas los alimentos sin refrigeración

1. La comida perecedera debe consumirse lo más pronto posible, pues al pasar mucho tiempo sin refrigeración pueden empezar a generarse bacterias en ella.

2. Mantener el congelador cerrado es vital, pues esto evitará que el frío se acabe rápido. Un congelador parcialmente lleno podría mantener la comida congelada durante 24 horas, mientras que uno totalmente lleno la puede mantener por 48.

3. Cubrir el refrigerador con sábanas pesadas puede ayudar a mantenerlo lo más frío posible.

4. El hielo seco es una opción para mantener el ambiente óptimo en el congelador.

5. Si posee un termómetro instantáneo de comida puede utilizarlo para determinar la calidad. Si los productos están debajo de los 4°C/40°F grados, aún están buenos.

En : Salud y Vida Sana