Todo listo para celebrar el Festival Nuevas Bandas 2019 en la calle

La Fundación Nuevas Bandas, de la mano con Movistar, Provea, Redes Ayuda, Cultura Chacao, y en alianza con La Mega, British Council, Selector Pro, Embajada Alemana, Maqueta Uno, EmuBands, dBMix Studios, Cúsica, da a conocer oficialmente todos los detalles del Festival Nuevas Bandas 2019, a realizarse este fin de semana del 19 y 20 de octubre, teniendo nuevamente como epicentro a la Plaza Altamira. El sábado 19 será el lanzamiento del libro Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano y el disco Ministro ¿Cuál es su Trabajo? Un extraño tributo al Punk Venezolano a cargo de la banda Agente Extraño, en el Banco del Libro, en un evento de Música x Medicinas. El domingo 20, se hará la celebración de los 30 años de Encuentro en el Ruedo, junto a las agrupaciones seleccionadas de los Circuitos Nuevas Bandas. El cierre del cartel estará a cargo de Anakena, ganadores del Festival Nuevas Bandas 2019.

Desde desde este martes 15 de octubre, esta edición iniciará con una serie de conferencias vinculadas a temas que atañen a esta edición del #NB2019, tales como los 30 años de Encuentro en el Ruedo, la Historia del Punk en Venezuela, el Rock y los DDHH, entre otros tópicos que se abordarán hasta el viernes 18 de octubre en la Sala Cabrujas (Los Palos Grandes).

También tendremos Cine en Calle, en el área del Obelisco de Plaza Altamira Norte, con transmisiones de películas resaltantes a la historia de la música; esto será entre el jueves 17 y 19 de octubre. Como cierre, la semana del 21 al 25 se dictarán talleres de Periodismo Musical en la Mega Sala Digital Movistar, ubicada en Torre Canaima (Los Palos Grandes). Para esto, recibiremos como invitada internacional, gracias al British Council, a Jennifer Lucy Allan, periodista británica para The Guardian, The Quietus y The Wire y presentadora del programa Late Junction en la BBC Radio 3.

Conferencias #NB2019 en la Sala Cabrujas

Desde hoy y hasta el viernes 18 de octubre, desde las 5:00 p.m., la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes será sede de conversatorios, tertulias y debates, sobre tópicos de relevancia actual en la escena del rock venezolano, que serán tratados por personalidades vinculadas a la escena. Los temas a tratar son los siguientes:

Martes 15 de octubre: Cuentos Sobre Encuentro en el Ruedo. una charla con quienes fueron los productores del mítico concierto que marcó un antes y un después en la historia del rock en Venezuela. Invitados: Félix Allueva, José Tomás Angola y Gualberto Briceño. Moderador: Rodolfo Rico.

Miércoles 16 de octubre: Rock con DDHH. El equipo de Redes Ayuda nos dan un repaso de todos aquellos casos en que se ha usado el rock y la música en general como estrategia para la defensa de los Derechos Humanos y campañas para la defensa de la ciudadanía. Invitados: Luis Serrano, Génesis Zambrano y Alejandro Conejero.

Jueves 17 de octubre: Educación Anterior, una historia inconclusa del punk en Venezuela. La gente de PROVEA realizará un foro para conocer la historia inédita de este movimiento contracultural en el país y su conexión con los derechos humanos, previo al bautizo de este libro en el Banco del Libro. Invitados: Asier Cazalis, Nelson Garrido, Lucas García, Nowys Navas, Biona Lopez y Erly Ruiz. Moderador: Rafael Uzcátegui.

Viernes 18 de octubre: Qué pasa con el Metal. Una de las preguntas más frecuentes en la actualidad, cuando el género parece estar reducido en los medios, pero con fuerza en el underground. Para este encuentro, se utilizará la información recaudada por la Fundación Nuevas Bandas, en su visita al Wacken Open Air, gracias a la Embajada Alemana. También se compartirá con figuras fundamentales del Metal en Venezuela. Invitados: Carlos Sánchez “Krueger”, David Morrongo, Riccardo Musci, Felipe Grüber y Max Manzano. Moderador: Dj Marco 77.

Cine en Calle

Desde el jueves 17 al sábado 19, desde las 7:00 p.m., Cultura Chacao nos brinda sus espacios de la Plaza Altamira, para poder disfrutar de cine al aire libre, con una selección de películas importantes del sector musical a cargo del equipo de Redes Ayuda.

Jueves 17 de octubre: 8 Mile

Viernes 18 de octubre: Whiplash

Sábado 19 de octubre: Bohemian Rhapsody

Tarima Punk: Banco del Libro

Este sábado 19 de octubre, la Fundación Nuevas Bandas, Provea y Redes Ayuda, nos preparan un evento de Música x Medicinas, en el que se hará el lanzamiento del libro Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano, que trae una serie de testimonios, compilados por Rafael Uzcátegui a.k.a. Fanzinero, sobre este movimiento social en Venezuela. Aquí también se bautizará el disco Ministro ¿cuál es su trabajo? Grabado por la agrupación caraqueña Agente Extraño, en homenaje a los nombres más reconocidos del movimiento punk en nuestro país. Junto a ellos, se presentarán proyectos emergentes de esta escena, tales como Radio Boulevard, Acidemia, Yantra e Ignición 7. El inicio de esta actividad será a la 1:00 p.m., con la conferencia: “A 30 años de la caída del muro de Berlín: del totalitarismo a la democracia y el triunfo de las representaciones culturales y musicales de una nueva era”, dictada por el profesor de la UCV, Édgar Maldonado, una iniciativa de la Embajada Alemana. La feria de discos de Caracas Calling estará presente para su expoventa de memorabilia, discos de acetato, cassettes y demás amuletos musicales en formato físico.

Tarima Central: Plaza Altamira Sur

Este domingo 20 de octubre, el Festival Nuevas Bandas vuelve a la calle, en su formato al aire libre, para disfrutar de un cartel cargado de generación NB de relevo, con todos los seleccionados a los Circuitos Nuevas Bandas de diferentes regiones. Compay Son (Caracas), Fugados (Caracas), Los Escritores de Salem (Caracas), Malasangre Social Club (Mérida), Mirages (Maracay), Novanout (Caracas), Nueve Noventa (Caracas), Rapisarda & La Celebración (Barcelona), Stereolux (Caracas), Sickfeel (Caracas) y Wilmer Franco (Portuguesa), conforman a esa camada de música de distintos géneros que nos mostrarán sus respectivas propuestas en el escenario.

Como invitados, estará un dream team de músicos locales que harán homenaje a los 30 años de Encuentro en el Ruedo, interpretando temas que Zapato 3, Desorden Público y Sentimiento Muerto tocaron hace 30 años en el Nuevo Circo de Caracas; esta banda está conformada por Tito Fierro (Píxel), Adalberto Velásquez (Los Delorean), William “Cafeína” García (Ex-Le’Cinema), Carlos Urbina (Seasons), Nico Da Rossi (Calle Santiago), y como invitados estarán Levy, Raymond Mariño (LaFleur), Carlos Linares (Colibrí), Carlos Manuel “Mara” González (Anakena) y Ángel Sapienza (Casona Fletcher).

Como cierre de la jornada, se presentarán los ganadores del Festival Nuevas Bandas 2018: Anakena. Puestos con souvenirs, gastronomía y bebidas estarán presentes en esta velada.

Premios

El premio a la banda ganadora del Festival Nuevas Bandas, nuevamente vendrá por partida doble. El primero será cortesía de EmuBands, quienes publicarán un single de la agrupación elegida en las principales plataformas digitales del mundo. A su vez, el estudio dBMix Studios de Angemyr Lezama y Eduardo Martínez, nominados a los Latin Grammys, premiará a la banda ganadora con la posibilidad de trabajar sus próximos temas en estudio.

Talleres de Formación

Gracias al British Council y al programa Selector Pro, la periodista británica Jennifer Lucy Allan, especializada en música experimental, quien es editora online de The Wire y directora del sello discográfico Light Editions, vendrá desde el 22 al 24 de octubre a impartir un taller de Periodismo Musical vespertino, en la Mega Sala Digital Movistar, dirigido a escritores, comunicadores, personas vinculadas al periodismo y todos aquellos interesados en cursar esta profesión. Para postularse al taller, solo deberán seguir los pasos en el instagram: @NuevasBandas.

Todo listo para celebrar el Festival Nuevas Bandas 2019 en la calle was last modified: by

En : Gente