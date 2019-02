Tottenham goleó al Borussia Dortmund en el mítico estadio de Wembley

En una de las series más impredecibles de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Tottenham de Mauricio Pochettino recibe en Londres al Borussia Dortmund, actual líder de la Bundesliga. El partido de ida se disputará en Wembley, donde ambos equipos presentarán formaciones diezmadas.

El Borussia Dortmund viajó sin Marco Reus y en horas bajas después de tres partidos consecutivos sin ganar. El capitán del elenco negriamarillo, jugador clave en el esquema del entrenador Lucien Favre y máximo goleador del equipo en esta temporada, tiene problemas en un muslo y ya fue baja el sábado en el empate por 3-3 ante el Hoffenheim, donde no aprovecharon una ventaja de tres goles.

“Tenemos que volver a ganar un partido lo más pronto posible”, dijo el centrocampista belga Axel Witsel, uno de los jugadores más nuevos de la plantilla, quien juega un rol fundamental para la recuperación y la distribución en el mediocampo.

El Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga, aspira a avanzar en la Champions League (Reuters)

Además de la baja de Reus, el BVB afronta encuentro sin Paco Alcácer (lesión en el hombro), Julian Weigl (gripe) y Lucasz Piszcek (dolores en un pie).

Pero el conjunto inglés no se queda atrás, ya que Pochettino no podrá contar con la participación de Harry Kane ni Dele Alli, dos de sus mejores cartas en la ofensiva. Pero de todas formas los Spurs buscarán imponer su jerarquía para encaminar a clasificación a los cuartos de final, etapa a la que no llegan desde la temporada 2010-11.

