Tour “Por Venezuela 2.0” de El Encuentro estará acompañada de Maleh y otros artistas

Se acerca la fecha para que la boyband llene de buena música cada rincón del país con una serie de presentaciones

Caracas, julio 2019.- Con la fiel convicción de seguir ofreciendo música de calidad, con una propuesta fresca y romántica, acompañada de sonidos actuales y una calidad vocal como pocas, la agrupación El Encuentro está más que lista su gira “Por Venezuela 2.0” por todo el territorio, para la temporada vacacional.

Y es que, luego de haber realizado su primera gira de medios en la ciudad de Caracas con total éxito, y de estar como artistas invitados a la reciente edición de los Premios Heat de Htv, la única boyband del país se prepara para llevar un espectáculo de calidad en más de 12 ciudades de Venezuela.

“Hemos cambiado muchísimo positivamente ya que al comienzo sólo queríamos probar que las personas que nos apoyaban eran reales y agradecerles, teníamos solo una canción y no un show preparado como tal, solo íbamos a cantar un cover cada uno; esta vez se diseñó un concepto completo cargado de buena música, de coreografías, de incluir a todas las personas que estén y se sientan identificadas”, comenta la agrupación.

Los chicos, que siguen subiendo como la espuma gracias a su constancia, disciplina y a la continua innovación musical, anuncian una de las sorpresas con las que el público se va a topar en este tour de presentaciones, y es que una de las artistas invitadas es la igual de talentosa, Maleh, a la que ellos apodan su “madrina” artística.

“Estoy muy feliz de estar acompañando a El Encuentro en este recorrido, es una estupenda iniciativa aunque no estaré en algunas fechas puesto que otros talentos también compartirán el escenario. Y pues, agradecida con ellos por el cariño y, sobre todo, por la oportunidad que me brindan” afirmó Maleh.

Esta explosión musical inicia por el Oriente del país en ciudades tales como: Margarita, Cumaná, Puerto La Cruz, Lechería y Puerto Ordaz que, en definitiva, será un abreboca de altura para las presentaciones que vienen pues habrán muchas sorpresas.

Es importante resaltar que, tanto la agrupación como los artistas invitados en este tour, realizarán labores sociales en cada ciudad en donde se estarán presentando pues para los chicos no es suficiente hacer un show de calidad, ya que el talento que derrochan sobre tarima debe ir acompañado de buenas acciones fuera de ella.

Esto se llevará acabo de la mano con diferentes ONG’s, como “Fundación Mano de Dios”, con un sinfín de actividades en cada ciduad; de allí la importancia de hacer buena música con propósito.

Para saber cuáles son el resto de las ciudades que los chicos van a visitar, y no perderse ningún detalle con todo lo que El Encuentro está por traerles, sigan a la agrupación a través de sus redes sociales como @ElEncuentro_oficial.

